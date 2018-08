Afsporet af en innovationsrebel

Vi der ofte kører med DSB ved, at togtoiletterne jævnligt er i uorden. Forseglede står de og gemmer på en driftsstoppende hemmelighed, hvis bestanddele man dårligt tør gætte på, mens man enten må på pilgrimsrejse i togstammen for at finde fungerende faciliteter. Eller værre, må knibe alt til rådighed værende sammen, indtil den frelsende destination er nået.

En enkelt gang for nogle år siden kørte jeg i et tog, hvor toiletterne var ude af drift ligesom de drikkevareautomater, der har afløst salgsvognene. Internettet virkede heller ikke. Til gengæld var toget forsinket.

I det mindste var det ikke et IC4-tog. Ventilationssystemerne var virksomme.

Men det er oplevelser som disse der gør, at man spidser øret en ekstra gang, når man opdager, at DSB har et opslag ude, hvor man søger kandidater til en nyoprettet stilling som ”Innovationsrebel”.

—

Hvad foretager en innovationsrebel sig mon, spurgte jeg mig selv, da jeg så overskriften på opslaget. Svaret fremgik af opslagets tekst. Jeg citerer direkte fra det. Vedkommende skal:

– Støtte et hold af ny-trænede sprint navigatører og ledere, på tværs af DSB.

– Agere sparringsinspirator på problemidentificering og formulering af gode HMW (How Might We) spørgsmål.

– Udbrede innovation og sprints som tilgang i forretningens leverancemodeller: projektmodel og scaled agile.

– Accelerere opbygningen af et pro-innovationsklima og en pro-innovationskultur i DSB.

– Indgå i Digital Labs innovationsproces – fra problem/mulighed til løsning lanceret eller læring overdraget – efter hvilke kvalifikationer du kan bidrage med.

Citat slut.

Tænk at være det menneske, der rent faktisk får dette job og møder på sin første arbejdsdag. Hvad vil man stille op med sig selv? Angstens sved må forventes at hagle af staklen.

—

Det var det ene, der faldt mig ind, da jeg læste DSBs opslag.

Det andet var:

Så længe DSBs kerneydelse ikke fungerer præcis, som den skal, herunder toiletterne, da burde DSB vel først koncentrere sig om at ansætte nogle flere toiletreparatører. Siden, når det er bragt i orden sammen med automaterne og rettidigheden, kan man overveje at rekruttere en innovationsrebel. Måske.

Jo, men kan man ikke begge dele?, vil nogle sikkert indvende. Formentlig. Men DSBs innovationsrebelopslag er blot et lille, illustrativt eksempel på, hvordan man kan komme til at forveksle mål og midler og derved prioritere alt andet end det, der er ens kerneopgave. Årsagen til, at man eksisterer, kan man sige.

DSBs eksistensberettigelse er at bringe togpassagerer sikkert, rettidigt og nogenlunde komfortabelt fra A til B.

Det er ikke at ”accelerere opbygningen af et pro-innovationsklima” og formulere ”gode HMW (How Might We) spørgsmål”.

—

Nu er jeg muligvis uretfærdig over for DSB. Og selskabets kommende innovationsrebel. Det kan være, hun bliver en bragende succes, og at alle tog takket være hende kører rettidigt om et år. Med konstant skyllende toiletter.

Man kan blot have sine tvivl belært af den erfaring, at tågesnak som i DSBs opslag langt fra er noget enkeltstående tilfælde. For nogle år siden søgte Erhvervsministeriet således en ”disruptionchef med udfordringsret”. Og i 2016 ledte Helsingør Kommune efter en projektleder, der skulle ”etablere en kreativ uddannelses- og innovationsplatform i krydsfeltet mellem kunst, teknologi og videnskab”.

Alle eksemplerne er hentet fra det offentlige. Det er ikke udtryk for, at jeg afviser at lignende fjollerier foregår i det private erhvervsliv.

Men det er nu engang sådan, at enhver privat virksomhed er frit stillet i forhold til at beslutte, hvordan man vil bruge sine indtjente midler. Vil man ødsle dem bort på innovationsrebeller, guldvandhaner eller pyjamasparties, så er det sådan. Det er muligvis ikke god forretningsdrift, men refrainet er som bekendt frit.

Det offentliges dispositioner, derimod, er betalt af os alle sammen. Af dig og mig. Derfor vil de altid påkalde sig ekstra stor interesse. Når man afleverer halvdelen af sin løn i skat og dertil en ordentlig haglbyge i diverse afgifter, så har man en legitim nysgerrighed efter at vide, om pengene bliver brugt fornuftigt eller ødslet bort på nytteløst pjank.

—

Hvilket bringer mig frem til den velfærdsstat, der er kernen i den offentlige sektor. Man scorer ikke mange fans og vælgere i Danmark på at erklære, at man er imod den. Derfor er der ikke megen debat om dens fortsatte eksistens. Den er der ligesom bare. Det synes at være en fælles accepteret grundpræmis i det danske samfund. Og lad os være helt ærlige: Den har også ført mange gode ting med sig.

Derimod er der god grund til at diskutere, hvad vi egentlig bruger velfærdsstaten til? Om den tjener det formål, der begrundede dens oprettelse? Om pengene bruges rigtigt, forkert, til det nødvendige eller til unødvendigt? Om vi i tilfældet velfærdsstaten også er kommet for skade at forveksle mål og midler.

Velfærdsstatens oprindelige eksistensberettigelse var, som socialdemokraten Dan Jørgensen understregede det i sit nu vidt berømte youtube-svar til Fox News-værten Trish Regan, at ”give mennesker flere muligheder”.

Men er det dét, vi i alle tilfælde bruger velfærdsstaten til i dag? Eller er den snarere blevet målet, ikke midlet? I hvilket omfang går borgernes skattebetalinger til at give andre mennesker flere muligheder, og hvornår gør de ikke? I et land med verdens største offentlige sektor bør det være påtrængende at få diskuteret og klarlagt.

Og nej. Det er ikke en innovationsrebel, der skal gøre det.

—

