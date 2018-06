Endelig skal vi igen dyrke vinderne. Til daglig dyrker vi mest problemerne.

Jeg elsker VM i fodbold. Af mange andre grunde end selve spillet, som man nøgternt set finder bedre i Champions League. Men VM er alligevel noget særligt. Når Danmark er med, kan man eksempelvis få tiltrængt luft for sin opsparede fædrelandskærlighed, med eller uden klaphat (selv foretrækker jeg uden), mens nationer og kulturer fra alle verdenshjørner mødes om en bold. Af og til med mærkværdige scenerier i eller uden om kampene. Hvem husker ikke de konstant larmende vuvuzelaer fra VM i Sydafrika i 2010? Otte år senere er det som om, man stadig hører en svag summen for sit indre øre, når man tænker på dét mesterskab.

Men mest af alt elsker jeg VM, fordi det giver os lejlighed til uden skam i livet eller forbehold at rådyrke helte og vindere. Det gør vi alt for lidt her til lands, og jeg skal nok lade være med at kaste Janteloven eller andre nationalklichéer ind i diskussionen, men vi er bare så forbandet dårlige til at hengive os til originalerne og forbillederne i Danmark. Det er såmænd ikke, fordi der er decideret noget i vejen med dem, og vi er blevet bedre til at fejre dem over de seneste årtier.

—

Fokus er imidlertid et andet sted, og jeg tror ikke, det har noget at gøre med særlige dybder i vores nationalkarakter, eller med den selvundertrykkelse, der med lidt ond vilje kan læses ind i Grundtvigs linjer om at ”ved jorden at blive, det tjener os bedst”. Det er muligvis bidragende faktorer, men ikke den væsentligste grund til, at dagsordenen i Danmark sjældent fastholdes på vinderne, sejrherrerne, dem der gør en afgørende forskel på deres felt, og som alle andre kan spejle sig i og lade sig inspirere af.

I stedet handler det om en indbygget mekanik i velfærdssamfundet. Den er hverken forkert eller kritisabel, den er tværtimod ganske forståelig, men den er der. For vi har indrettet os med et samfundssystem, hvor fokus næsten uundgåeligt er på dem, for hvem tingene ikke lykkes. For hvem det går galt. De der er i fare for at dratte gennem sikkerhedsnettet. Som i kortere eller længere perioder ikke kan klare sig selv.

Velfærdssamfundets indbyggede omfordeling via skatterne handler om dem. Og jo mere den universelle velfærdsstat har bredt sig, jo flere dele af menneskelivet vi har overladt til den at tage vare på, og jo større dele af alle menneskers indkomst, der går til at finansiere dette fælles velfærdssystem – des større fokus bliver der uundgåeligt i samfundsdebatten på, hvordan pengene bruges. Om der er nok penge at bruge. Om der er hjælp nok til dem, der har hjælp behov. Om der nu kommer ud af alle de skatter, man er tvunget til at betale.

—

I sidste uge skrev jeg om opdragelse og livet i familierne, og det er et ganske karakteristisk område. Sagen er, at i måske 80-85 procent af alle danske familier fungerer det meste virkelig godt. Børn og forældre eksisterer i et historisk perspektiv forbilledligt sammen, bruger mere tid sammen end før, og indgår i det forpligtende fællesskab, som familien er, på en måde der gør alle stærkere. Til potentielle vindere, mennesker der vil kunne gøre en forskel, også for andre.

Men det kommer ikke altid frem, at det er sådan – og ja, vi i medierne er medskyldige. Også vi er gode til at zoome ind på hullerne i osten. Men hullerne præger nu også den politiske diskurs, netop fordi velfærdssamfundet har bredt sine fangarme ud til så meget, at selve den politiske eksistensberettigelse handler om at kunne pege på områder, hvor samfundet ikke gør det godt nok, hvor der med fordel kunne bevilges nogle flere midler til at hjælpe flere med at løse det ene eller det andet problem.

De fleste er imidlertid vindere i deres egne liv, også i familierne, men man kommer med usvigelig sikkerhed altid til at fokusere på de familier, hvor det ikke fungerer. Hvor negative sociale strukturer nedarves. Hvor der ikke er tid nok. Hvor børn ender med at føle sig pressede. Simpelthen fordi vi har indrettet os med et system, hvor det helt konkret vedrører os alle, om en familie fungerer dårligt, om Hr. Nielsen lever lidt for usundt, eller om gymnasieelev Madsen må gå en årgang om, fordi han har pjækket for meget. For vi kommer som bekendt alle til at betale ved kasse 1, når der skal rettes op på uhensigtsmæssighederne, hvadenten det er i sundhedssystemet, uddannelsessektoren eller foran socialrådgiveren henne på kommunen.

—

Man kommer let til at lyde kynisk og umenneskelig, når man peger på dette. Skal vi da ikke tage os af dem, der har det svært? Går du mon ind for at afmontere velfærdssamfundet? Til det første svarer jeg klart ja. Til det andet svarer jeg klart nej.

Men ikke desto mindre kunne man med fordel bruge kræfter på at belyse, hvad velfærdsmodellen også betyder. Herunder at vi kommer til at se verden gennem en prisme, der gør problemer forholdsmæssigt større end de er. Mens heltene, vinderne, dem der finansierer hele modellen, fylder forholdsmæssigt mindre. I samfundsdebatten er det ofte som om de bare er der. Som om de bliver taget for givet. Eksempelvis hele den middelklasse, der står op hver morgen og er vindere i deres eget liv. Og uden hvem der ingen velfærd var.

—

Nå, det var VM, vi kom fra. Her fylder vinderne mest, mens der ingen nåde er for taberne. Tænk blot på brasilianernes 1-7 nederlag i semifinalen mod Tyskland sidste gang. Et samfund med den slags brutale konsekvenser ønsker ingen sig. Desto mere befriende er det engang imellem at hengive sig til et menneskeligt mikrokosmos som et VM i fodbold.

Og skal vi så i øvrigt ikke bare herfra lade landsholdet overtage opgaven fra vejret med at efterligne sommeren 1992?

—

