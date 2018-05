En ofte rejst kritik mod Fogh-regeringerne i nullerne er, at den borgerlige regering svigtede i den økonomiske politik. At man forsømte at bruge de gode tider til at reformere velfærdssamfundet og i stedet åbnede en gavebod, særligt omkring folketingsvalgene i 2005 og 2007, og lod den offentlige sektor vokse.

Kritikken er legitim. Der er imidlertid nogen, man ikke orker at høre den fra. For den velfærdspolitiske venstrefløj var i de år absolut førende, når det handlede om at udstede dyre løfter til danskerne. Op til valget i 2007 stillede Socialdemokratiet under ledelse af formand Helle Thorning-Schmidt således op med kravet om at indføre 29 grundlæggende velfærdsrettigheder.

Det var detaljerede krav helt ud i det pinagtige, såsom garanti for et hjemmebesøg af vagtlægen inden for maksimum 3 timer og et årligt, offentligt betalt sundhedstjek til alle danskere. Dejligt, vil nogen mene, men også bekosteligt. Man tør slet ikke tænke på, hvordan Danmark havde stået ved finanskrisens udbrud i 2008, hvis venstrefløjen havde fået magt, som den havde agt i nullerne. Hvad angår viljen til at bruge penge, som om de kunne plukkes af et træ, var de røde partier Fogh-regeringerne overlegne.

—

Netop finanskrisen satte en gevaldig stopper for denne økonomiske populisme. Virkeligheden trængte sig på. Da Socialdemokratiet rent faktisk opnåede regeringsmagten i 2011, forkastede man sin egen vidtløftige Fair Løsning-plan med millionærskatter og milde velfærdsgaver, udarbejdet med SF, og videreførte i alt væsentlighed den tidligere borgerlige regerings økonomiske politik. Margrethe Vestager var i det sorte tårn, da landet havde brug for hende…

Men nu er dårlige tider atter blevet bedre, og det kribler i fingrene på de økonomiske populister for at bruge flere penge på velfærd, præcis som tilfældet var i nullerne. Der er blot et problem: Regnemodellerne. De er så pokkers upraktiske, når ens vælgergrundlag enten er ansatte i den offentlige sektor eller modtagere af overførselsindkomst.

Man løber ustandseligt den røde pande mod en mur, fordi regnemodellerne opererer med dynamiske effekter, når man f.eks. sætter skatterne op eller ned og reformerer, men ikke når man vil bruge flere milliarder på velfærd end tilfældet allerede er i Danmark. Der som bekendt er blandt verdensrekordholderne i offentligt forbrug.

—

Hvad gør man? Jo, man gør som Enhedslisten i partiets oplæg 100 dages-oplæg: Man viger udenom, undlader at indregne dynamiske effekter, og tager balladen bagefter, hvilket blot viste sig at være en fordel. For den debat, der rejste sig om Enhedslistens regnemetoder, var jo den perfekte anledning til at portrættere de eksisterende regnemodeller som vederstyggeligt blå og til at fremføre den dagsorden, at man også burde indregne dynamiske effekter ved et større offentligt forbrug.

At Enhedslisten er økonomiske populister kan ikke komme bag på nogen. Det overraskende i slipstrømmen på debatten om partiets oplæg er, at populismen tilsyneladende er kravlet helt ind i magtpartiet Socialdemokratiet. Til fhv. finansminister Mogens Lykketoft, der som rigets politiske kassemester i 90erne ellers var kendt som en hård negl, som ikke gav milliarder ved dørene. Tværtimod var Nyrup-regeringerne dengang også reformorienterede og fortsatte den genopretning af dansk økonomi, som Schlüter-regeringerne indledte i 1982.

—

Men Lykketoft gik ikke desto mindre i denne uge i medierne og moraliserede, som kun en økonomisk populist kan gøre det. Til Radio 24syv sagde han, at ”en dynamisk effekt bygger på et meget usympatisk menneskesyn. Nemlig at man kun kan få de rige til at arbejde mere ved at give dem skattelettelser. Man kan kun få de fattige til at arbejde ved at sætte dem ned i ydelser.”

Det er egentlig utroligt at høre en tidligere finansminister sige den slags. For det Lykketoft gør er at blande lønindkomster og overførselsindkomster sammen, som var de ét fedt. Det kan man ikke.

For en lønindkomst er som bekendt indkomst for leveret arbejde, hvorfor sammenhængen mellem mere løn og mere arbejde er naturlig. Hvorimod overførselsesindkomst er kompensation for manglende arbejde, hvorfor sammenhængen mellem mere løn og mere arbejde ikke er så naturlig.

Får man på grund af høje skatter for lidt ud af at arbejde, da kan det i værste fald ikke betale sig at arbejde. Får man derimod på overførselsindkomst for meget ud af ikke at arbejde, da kan det i værste fald ikke betale sig at arbejde.

Det er kun en økonomisk populist, der reducerer denne indlysende forskel til et spørgsmål om, hvorvidt man er usympatisk, hvis man gør opmærksom på den.

—

Tilsvarende oplevede cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen, senere på ugen en vaskeægte social media-shitstorm, efter han i Information gik ind i diskussionen af vanskelighederne ved at beregne dynamiske effekter af et større offentligt forbrug. Det skete med en ikke videre elegant formulering om at folkebiblioteker og gratis museer kan mindske arbejdsudbuddet, da de kan gøre det mere attraktivt ikke at arbejde. Det lød mere fjollet, end det i virkeligheden er.

Også de økonomiske vismænd har således været fremme med den betragtning, at der kan være negative dynamiske effekter ved at øge det offentlige forbrug, samtidig med at der ganske rigtigt kan være positive, og at effekterne er uhyggeligt svære at beregne. Den slags anfægter imidlertid ikke de økonomiske populister. De brugte lejligheden til at falde over det nemme bytte, den i situationen lidt kluntet kommunikerende Mads Lundby Hansen. Så pyt med fakta.

En tilgang populister har for vane. Også de økonomiske af slagsen, åbenbart.

—

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER