Det er også de politiske fantaster, der skaber politikerlede

Jeg har læst Alternativet-lederen Uffe Elbæks nye vision – et skrift kaldet ”Det Næste Danmark”. Det er her, Elbæk vil sætte jorden, luften, vandet og ilden ”fri”, som det så smukt udtrykkes, når man på en pæn måde vil sige, at man gerne vil kollektivisere den private ejendomsret.

Problemet med Alternativet og Elbæk er ikke lysten til at være visionær. Problemet er ulysten til på nogen måde at forbinde visionerne med virkeligheden. Lad os tage et afsnit i ”Det Næste Danmark”-papiret, der bærer den forjættende overskrift ”Tid til rigere liv”. I afsnittet plæderer Elbæk både for en 30 timers arbejdsuge, for at indføre borgerløn og for at tildele alle borgere et friår uden arbejdsforpligtelse hvert tiende år for at ”genbesøge meningen med livet”, uddanne sig videre eller andet, man kunne få lyst til.

30 timer. Borgerløn. Nysgerrighedsår. Der er givetvis kunder til visionen, som jo lyder rar. Men hvad koster den? Hvad er prisen for de virksomheder, for hvem produktiviteten pr. fuldtidsansat vil falde mærkbart? Hvad koster planen samfundet i øgede offentlige udgifter og manglende vækst?

—

Det er spørgsmål, der får lov til at blæse i vinden, for Elbæk og Alternativet har slet ikke regnet på de faktuelle konsekvenser af deres visionsudspil. Prikker man til Alternavister med den slags kedsommelige indvendinger, plejer de at fable noget om tredobbelt bundlinje og en bæredygtig verden i balance. Men den slags kommer ikke af sig selv. For selv den mest sværmeriske politiske bevægelse er der en vej fra den virkelighed, vi alle lever i nu, til det idealsamfund man drømmer om.

Er man ude af stand til at anvise den, forbliver det ved drømmerierne. Det kan man mene er problemløst. Men er det nu også tilfældet?

—

I lang tid har det været moderne at skælde ud på den nødvendige politiks iskolde teknokrater for at skabe politikerlede. For blot at være administratorer af det bestående, magtpolitiske maskiner uden stærke idealistiske budskaber; redskaber for finansministerielle regnedrenge og slaver af diverse økonomiske modeller, der sætter kvælende grænser for enhver politisk vision.

Kritikken er på mange måder på sin plads. Nødvendighedens politik er politik uden sjæl. Og politik uden sjæl, udført til kalkylernes fulde tilfredshed af politikere og embedsmænd i et magtvakuum i stadig større distance fra den almindelige befolkning er opskriften på politikerlede. Og på den mistillid til magten, der i disse år vokser i mange vestlige demokratier.

Men ligesom den kølige teknokrat-politik giver næring til politikerleden, så kan man med rette skose populistiske politiske fantaster for det samme. Og mere til. I det mindste holder magtpartierne samfundet kørende, mens de småjusterer i den ene eller den anden retning.

—

Fantasterne, derimod, er garanter for den serielle skuffelse og illusionsløshed i det vælgerhav, der begejstres ved slagordene eller den letkøbte idealisme. Det hele bliver ved snakken. De fleste af drømmerierne i Alternativets visionsoplæg bliver aldrig til noget, hvad ophavsmanden formentlig godt ved, hvorfor han bekvemt undviger at forholde sig til, hvordan i alverden han dog vil gennemføre dem. Omdan 20 pct. af Danmarks landbrugsjord til natur, står der et sted. Herligt, herligt, men til hvilken pris for et primærerhverv som landbruget eller de forbrugere, der formentlig vil opleve markant højere fødevarepriser? Ikke et ord får man. Det er ikke ligefrem tillidsskabende.

Det er det heller ikke, hvis vi grundlæggende ikke er enige om de præmisser, hvorpå den politiske debat foregår. Nogle har kaldt det for den postfaktuelle virkelighed; det at alle synes at have ret til sine egne sandheder, en tilstand forstærket af et atomiseret mediebillede, hvor det for den enkelte kan være utroligt svært at skelne mellem troværdigt og ikke-troværdigt.

Men en genvej til politikerlede og mistillid er at hengive sig kynisk og fuldkomment til denne postfaktualitet. Det ser man hos en præsident Trump, der ikke har nogen skrupler ved at drive politik baseret på et selvskabt virkelighedsbillede. Hvilket han demonstrerede så sent som forleden, da USA trak sig ud af Iran-atomaftalen.

—

Også andre kan imidlertid være med, herunder danske Enhedslisten, som for et par uger siden udsendte deres eget politiske oplæg, ”100 dage med Enhedslisten”, der skitserer de politiske initiativer, Enhedslisten vil tage på 100 dage, hvis man får magt, som man har agt.

Modsat Alternativet gør Enhedslisten faktisk borgere og vælgere den tjeneste at regne forslagene igennem på både udgifts- og indtægtssiden. Så langt, så godt. Men som Berlingske i denne uge kunne dokumentere, sker det på en højst problematisk vis.

For modsat det virkelighedsbillede, der råder hos de samfundsøkonomiske eksperter, så anerkender Enhedslisten åbenbart ikke, at politik forandrer adfærd. Brandbeskatter man f.eks. virksomheder, formuer, arv, lønninger, pensionsopsparinger eller værdipapirafkast – og Enhedslisten vil det hele, der kommer ikke til at mangle noget dér! – så påvirker man adfærd. Måske arbejder folk mindre. Måske investerer de mindre. Måske sparer de mindre op.

Ifølge beregninger fra CEPOS, som økonomiske eksperter har nikket til, har det dramatiske konsekvenser, hvis man medregner de såkaldt dynamiske effekter. I forhold til Enhedslistens selvbestaltede finansieringsmodel opstår der et hul på op mod 15 milliarder kroner, mens arbejdsudbuddet sænkes og BNP falder med 23 mia kr. Med andre ord laver Enhedslisten politik i en parallel virkelighed. Det er også en slags populisme. Og en effektiv opskrift på den lede, der næres ved, at mange ikke længere rigtig ved, hvem de tør stole på.

—

