Da Søren Pind i denne uge forlod dansk politik via et interview i Berlingske, satte det gang i en politisk kædereaktion med regeringsrokade og ledelsesskift i Venstres folketingsgruppe. Men der kom også nyt frem om månederne og årene, der ledte frem til Pinds politiske exit.

Således fortalte Søren Pind noget, som man allerede i fjor hørte på forskellige vandrør, nemlig at han på et tidspunkt arbejdede med tanken om at etablere en borgerlig bevægelse inspireret af den franske præsident Emmanuel Macron. Bevægelsen skulle med Pinds ord bygge på ideen om ”den smukke borgerlighed”, som han formulerede det i et interview med Søren Lippert på TV2 News.

Pinds farvel til politik tog åbenbart sin begyndelse, da han indså, at han alligevel ikke havde engagementet faktisk at drive en sådan bevægelse frem.

Det kan man ærgre sig over af to grunde. For det første fordi dansk politik er fattigere uden Søren Pinds aktive tilstedeværelse, alle hans kanter og mærkelige udfald til trods. Men også fordi der er for få politikere og meningsdannere, der evner at formulere ”den smukke borgerlighed” og oversætte dens grundværdier til virkeligheden anno 2018.

—

Om borgerligheden i Danmark kan man sige, at den har haft magten i hovedparten af årene siden 2001, ja faktisk siden 1982. Det betyder, at der er kommet mere end et anstrøg af det systemforsvarende og magtbærende over borgerligheden, hvor den jo i sin kerne burde tage afsæt i borgeren og de fællesskaber, vi som borgere indgår i.

Om borgerligheden kan man også sige, at den nok har erobret magten og en væsentlig del af den intellektuelle samfundsdebat. Derimod er det aldrig lykkedes at vinde den moralske dagsorden. Den sidder venstrefløjen stadig solidt, betonagtigt og forandringsuvilligt på båret af en ekstremt stærk fortælling om, at man vil det gode. Man behøver som venstreorienteret end ikke tilføje, at de borgerlige dermed vil det onde (selv om det sandelig jævnligt sker).

Den moralske grundfæstning er så stærk, at den for borgerlige er uhyre vanskelig at bryde op. Det kræver særlige talenter af en art, som ikke mange har, både når det gælder intellektuelt niveau og evnen til at formidle visioner, så de lyder af andet end varm luft.

Men Pind har ret. Borgerligheden behøver ikke skamme sig, den er smuk.

—

Det er en smuk vision, at det enkelte menneske skal have plads til at udfolde sig, forløse sine talenter og gøre en forskel for sig selv og for andre. Det er en smuk vision, at en centraliseret statsmagt ikke skal bremse mennesker med unødige strukturer, benspænd, lovgivning, forbud og brandbeskatning. Det er en smuk vision, at de bedste idéer faktisk undfanges i frihed og ikke af centrale planøkonomer.

Det er en smuk vision, at de stærkeste fællesskaber er de frivillige, og at de er statsmagtens tvungne fællesskaber langt overlegne. Det er ikke nogen afvisning af velfærdssamfundet, men en besindelse på det skønne ved, at mennesker faktisk kan finde ud af livet sammen med hinanden, uden at nogen har bedt dem om det eller på forhånd har detaildefineret rammerne for, hvordan de skal gøre det. Ideen om civilsamfundets virvar af borger-fællesskaber danner jo grundlag for noget af det smukkeste ved vores land, tænk blot på foreningsdanmark og andelsbevægelsen, men den er over tid kommet ud af fokus i samfundsdebatten, efterhånden som mere og mere handler om brugerens og klientens rettigheder og pligter i forhold til den skattefinansierede velfærdsstat.

Det er en både skøn og befriende erkendelse, at man hverken er første eller sidste led i kæden; at der ligger en historie bag os alle, som har været med til at skabe os og de sammenhænge, vi indgår i, og at det ikke er et fængsel, men en forpligtelse, der gør menneskelivet meningsfuldt: Vi svæver ikke som adskilte væsener i et vakuum. Vi er født som en del af noget, og vi afleverer noget videre, og det befrugter alt, vi udretter gennem tilværelsen, med den dybeste mening.

—

Det er tilsvarende smukt at holde fast ved den dannelse, man kan kan beskrive på mange måder, men som vel kan siges at være den fælles viden om og forståelse af de sammenhænge, vi er en del af og bygger videre på. Så uendeligt meget smukkere og rigere end den moderne venstrefløjs identitetspolitiske dyrkelse af menneskelig svaghed, af offergørelsen som magtredskab og afvisningen af kultur som andet end undertrykkende strukturer. I dét finder man kun fattigdom, reel og åndelig.

Det er så smukt ikke at være bange for fremtiden, men tværtimod insistere på selv at ville være med til at forme den – og skabe de bedste rammer for, at så mange andre som muligt kan være med til det, også helt konkret som iværksættere og igangsættere og idérige skabere. Det er smukt ikke at lade sig kue af frygten for de trusler, der altid har været en del af tilværelsen, ikke henfalde til mere eller mindre totalitært funderede krav til andres adfærd for at afværge disse trusler, men tværtimod grundlæggende bevare troen på, at mennesker kan løse sine og verdens problemer, hvis de får mulighederne for det.

Det er smukt at kunne erkende udfordringerne ved f.eks. klimakrisen uden at ville tvinge sine medmennesker til at klæde sig i sæk og aske – eller migrantkrisen uden at ville lukke døren til verden omkring sig. Det er smukt at turde indgå i internationale sammenhænge og samtidig forstå, hvor vigtig nationalstaten er som ramme for identiteten, kulturen og demokratiet også i det 21. århundrede. Det er der usvækket stor skønhed i.

—

Der er andet end magten at forsvare for borgerligheden, og der er en forsømt moralsk dagsorden at erobre. Det bliver så uden Søren Pind, men man må håbe, at andre kan og vil. Der er brug for det.

—

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER