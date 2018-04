Nå, borgerlige, hvordan synes I selv det går?

Der går en myte i venstreorienterede cirkler om en altfortærende neoliberal bølge, der over de seneste 30-40 år er skyllet hen over det, man ellers lige var ved at opbygge: Det vestlige velfærdssamfund uden huller i det sociale sikkerhedsnet. Var det Thatcher, der ødelagde det hele? Var det Reagan? Var det dem begge? Under alle omstændigheder trives myten; på et tidspunkt begyndte opgøret med den trygge Moder Stat, dét der blev til konkurrencestatens iskolde kalkyle.

Ikke alt i fortællingen er forkert. I den offentlige sektor bruges der flere og flere ressourcer på at kontrollere dem, der betjener borgerne, og færre ressourcer på at betjene borgerne. I en grad så selve kontrollen og kalkylen ind i mellem fejlagtigt forveksles som målet, ikke midlet. Tag Bornholms Regionskommune og bureaukratiets nøje udregnede forslag om hver anden gang at tørre de ældre med vådservietter snarere end at give dem et ugentligt bad. Det ville spare syv minutter pr. afskaffet bad, svarende til 800.000 kroner pr. år.

Hvilken modbydelig tankegang ligger bag en sådan udregning? Formentlig slet ikke nogen modbydelig tankegang, faktisk. Snarere én, der har forvekslet midler og mål. Send fire iskolde hænder ud for at bade de ældre i stedet for at lade dem regne den slags hjem – så er det hele løst. For de ældre, for skatteborgerne, for regionskommunen…

—

Men som forklaring på altings deroute er neoliberalismens feberdrøm om en effektiv minimalstat et konspiratorisk spøgelse. Det er i givet fald en vældig maksimalstat, der er kommet ud af visionen om konkurrenceminimalstaten, herunder herhjemme.

Hvilket er mit afsæt her. For nok har borgerlige partier haft magten i Danmark i hovedparten af årene siden Poul Schlüter samlede Anker Jørgensens klinkede 70er-skår op i september 1982, og nok har borgerlige dagsordener domineret en stor del af værdidebatten i samfundet lige siden, men muligvis er borgerligheden i færd med at sejre ad helvede til…. godt! I lige så høj grad som velfærdssocialdemokratismen havde gjort det, da LO-formand Thomas Nielsen udtalte de berømte ord under sin afskedstale på LO-kongressen 16. februar 1982. Et halvt års tid før statsministerskiftet fra Jørgensen til Schlüter.

Måske er det dér, vi er i dag, bare med modsat fortegn.

For de borgerlige sejre er mange og eksisterende. Men ved nærmere eftersyn er nogle af dem kanske sejre ad helvede til…godt!

—

Forrige uge kom det således frem, at det rent faktisk er lykkedes for først den smalle V-regering og sidenhen VLAK-regeringen at sænke skatterne med alt i alt 14,6 milliarder siden 2015. Det er isoleret set ganske imponerende. Men…. der er to men’er. Den ene er, at det er sket på områder med minimal effekt. Man har lettet skatter, der kun i begrænset omfang øger arbejdsudbuddet.

Hvilket skyldes det andet men. Borgerlige skal have et flertal for lette skatterne. Og her er man afhængig af Dansk Folkeparti, der i sin økonomiske politik reelt er et socialdemokrati. Bag det ligger en grusom sandhed for borgerlige: Danskerne gider ikke høre ret meget om skattelettelser. Det er en vælgermæssig tabersag. Flertallet af danskerne er enten på overførselsindkomst eller offentligt ansatte, og når jeg på cykel hver morgen i denne uge har passeret syngene demonstranter på Trianglen, der plæderer for store lønstigninger ved de offentlige overenskomstforhandlinger, da har jeg tænkt at det er indlysende, at de i meningsmålingerne har medvind i befolkningen. Det skyldes, at de borgerlige nok har haft magten, men tabt dagsordenen som ansvarlige for en stat, der næsten kun er vokset.

—

Samtidig har det borgerlige Danmark, der er repræsenteret i Folketinget, tilsyneladende mistet kompasretningen, når det gælder forholdet mellem staten og borgerne. Husk nu: Borgerlige regeringer har haft magten i 24 ud af de seneste 36 år. Men ikke desto mindre er der en næsten eksponentiel vækst i antallet af regler, forbud, undtagelser fra den grundlovssikrede ret til et privatliv og lovinitiativer, der udfordrer borgerens ansvar for eget liv. Det burde være borgerlige, der stod vagt om individets umistelige rettigheder og den personlige frihed og ansvaret der følger. I stedet fører de nærmest an, når de angribes. Se blot dele af ghettoplanen, hvor bydende nødvendig en offensiv plan end er.

Meget af det skyldes, at man har været afmægtig i forhold til den indvandring, som i de sidste 40 år har forandret Danmark demografisk. Men her har de borgerlige på anden vis sejret ad helvede til, præcis som venstrefløjen gjorde, da de borgerlige købte ideen om velfærdsstaten.

For kravet om en meget restriktiv udlændingepolitik har efterhånden Socialdemokratiet som bannerfører – et strambukset skridt foran DF. Værdipolitikken er som politisk kapital blevet mere værdiløs, og det bliver ikke mere løfterigt af, at borgerlige på et andet værdipolitisk område over årtier har præsideret over en udvanding af niveauet fra folkeskole til universiteter. Først i de seneste år har man indset den katastrofe, som den moderne dannelsesløshed udgør.

—

Der er et års tid til næste folketingsvalg, og måske var det et sted at starte, hvis borgerligheden skal genvinde terræn, intellektuelt og folkeligt: Med dannelsen. Det enkelte menneskes dannelse og kvalificerede viden om den verden, man indgår i, påvirker og påvirkes af. Måske det kunne være en indgangsvinkel til en reel revitalitisering af den borgerlig idédebat.

Vi har en borgerlig regering, men den synes mere opsat på at fejre og fremhæve et kildevæld af nette, glimrende sejre end på at sætte en tydelig borgerlig retning. Jeg kan egentlig godt forstå det, for prøver man det sidste, taber man nok.

Det er lige præcis det, der er problemet.

—

