Når politikere jonglerer med medier

Uanset hvad man måtte mene om de enkelte elementer i regeringens medieudspil, og der er meget i det, der har den rigtige retning, så har de seneste uger vist én ting: Statslig kontrol med og politisk håndstyring af medier og deres vilkår er ikke et gode. I et lille sprogområde med et vist behov for offentligt finansieret public service og mediestøtteordninger er den muligvis svær helt at undgå. Men den er ikke af det gode.

Det tænker jeg, at også medarbejderne på DR nu vil kunne skrive under på. I de seneste år har DR været vildt og blodigt omdiskuteret. Jeg har også selv deltaget i debatten. For mit eget vedkommende ikke ud fra nogen modstand mod DRs eksistens eller for at bashe institutionen. Som sagt er en vis offentlig finansiering af public service og medieindhold formentlig en nødvendighed i et lille land som Danmark, herunder i en tid, hvor globale giganter ændrer vilkårene for medierne og erobrer markedsandele fra lokale, indholdsproducerende medier, hvis eksistens er vigtige for den danske samfundsdebat.

—

Udfordringerne med DR er især to ting: DR er for det første kommet til at fylde for meget i det danske medielandskab. Det er ikke sundt, når en statsligt ejet og finansieret medieinstitution – takket være blandt andet teknologiens muligheder for at producere og distribuere medieindhold billigere – får lov at brede sig for meget i markedet. DR har selv angivet, at man har kunnet øge udgifterne til programproduktion med 30 procent siden 2010.

Læg dertil at DR på nettet er begyndt at konkurrere direkte med private medier, der i fremtiden skal leve af en – heldigvis hastigt voksende – digital abonnementsbase. Så skurrer det, at DR distribuerer nøjagtig de samme nyheder og historier digitalt – og ”gratis”, som man har kunnet høre DR-medarbejdere reklamere for til tider. DR er naturligvis ikke ”gratis”. Også DRs nyheder online er tvangsbetalt via licensen – lige om lidt via en medieskat. For brugeren føles det imidlertid gratis. Og dermed vanskeliggør DRs ageren på nettet vilkårene for de private aktører på det digitale mediemarked.

—

Det var sådan set de to udfordringer, der er med DR. Ingen private mediefolk, jeg kender, har udtrykt nogen forhåbning om, at en tilskæring af DR-mastodonten vil være lig med redningen for de private medier. Det er en stråmand, der er blevet skabt undervejs. Men hvor DR og de private medier i gamle dage delte forskellige opgaver mellem sig – DR lavede TV og radio, de private medier producerede aviser – da er alting nu forandret af digitaliseringen.

Effekten heraf for de private medier er ukendt. En nylig rapport fra Reuters Institute om sammenhængen mellem public service-medier og private medier konkluderede således på den ene side, at ”med hensyn til forskning i samspillet er der begrænset evidens for, at public service-medier har en negativ markedsmæssig effekt på private medier”. Det er den udlægning, man ofte har hørt fra DR.

Men samtidig konstateres det også i rapporten, at ”den eksisterende forskning beskæftiger sig næsten udelukkende med prædigitale medier, fjernsyn, radio, og trykte aviser”. Kort sagt: Man aner ikke, hvilke følger den digitale oprustning hos en stor, statslig public service-institution som DR har for de private medier.

—

Men tilbage til den anden udfordring med DR: At institutionen var blevet for stor. Det er i sig selv et problem, hvis enkelte aktører på et marked, også mediemarkedet, får for stor dominans. Det er et særskilt problem, når det er et statsligt medie.

Som mediedebatten før, under og efter regeringens medieudspil forleden har vist, er kombinationen stat og medier grundlæggende usund. Heldigvis synes regeringen at have forstået dette budskab; et af medieudspillets hovedambitioner er netop at skabe en bedre balance mellem det statslige og det private medieudbud.

Imidlertid er politisk styring af medier og deres vilkår imidlertid præcis, hvad politikere fra diverse fløje ivrigt har fremført ønsker om på det sidste. Det er måske uundgåeligt omkring et nyt medieudspil. Men lige kønt har det ikke altid været at se politikerne jonglere med medier:

Så skal en radiostation efter ét partis mening flytte til Jylland. Så skal TV2s regioner beskæres. Så tager man 20 pct. fra DR. Så ønsker man at fordele mediestøtten anderledes ud fra politiske ønsker og behov. Så skal private medier tvinges til at offentliggøre deres lederlønninger. Så skal der kanaliseres penge over i en public service-pulje, der gør det muligt for politisk styrede udvalg at sige duer!/duer ikke! til ansøgninger fra medier. Læg dertil licensens mulige forvandling til en skat. Det risikerer med tiden at gøre adgangen lettere i forhold til at bruge den politiske magt direkte over for statsligt finansierede medier. Det er usundt. Også statslige medier må være frie og ikke frygte for konsekvenserne, hvis de f.eks. agerer på en måde, der afstedkommer politisk utilfredshed.

—

Lande hvor statslige medier udgør hovedparten af medieudbuddet er ikke nogen, vi ønsker at sammenligne os med. For stor vilje til at bruge ejerskabet og finansieringen af medier i Danmark til at øge den politiske styring af medieindholdet i Danmark er indlysende problematisk, eftersom medierne jo blandt andet er sat i verden for at holde øje med politikernes gøren og laden.

Derfor er der lige præcis nu grund til at slå en helt fundamental pointe fast: I et sundt demokrati med oplyste borgere er der brug for et pluralistisk og mangfoldigt udbud af frie, ansvarlige, uafhængige medier.

Der er ikke brug for, at det i stigende grad bliver politikerne, der definerer, hvad pluralistisk og mangfoldigt i den forbindelse vil sige. Tværtimod.

—

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ FACEBOOK

KLIK HER OG FØLG MIG PÅ TWITTER