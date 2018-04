Data er magt. Mange data er stor magt. Og magt kan misbruges

Jeg er blandt de sikkert mange tusinder, der har downloadet deres facebook-data i den forløbne uge. Bare lige for at se… Og som de fleste andre opdagede jeg, at facebook har lagret ganske meget om mig.

F.eks. indholdet af mange hundrede private beskeder jeg har sendt og modtaget gennem ti år. Ikke blot metadata om, hvornår beskederne blev sendt og til og fra hvem. Men det ordrette indhold. Dertil telefonnumrene på en lang række af mine kontaktpersoner og oplysningerne om, hvilke typer annoncer algoritmerne mener jeg finder interessante – og hvilke annoncører man har delt mine kontaktoplysninger med. Det sidste var dog ikke ret mange.

Langt nede i datamørkets dyb fremgik det også, at facebook havde angivet min yndlingssportsudøver til at være – radioværten Peter Falktoft. Hvorfor aner jeg ikke. Det gav mig et lille stik af lettelse. Mere intelligente er tech-giganternes databaserede algoritmer trods ikke endnu, hvilket jeg har fået bekræftet på anden vis de seneste uger, hvor jeg er blevet bombarderet med annoncer om et weekendophold på Gl. Rye Kro. Kroen brændte imidlertid ned natten til den 6. marts, hvilket jeg formentlig har læst en nyhedsartikel om. Følgelig stormen af tilbud om en dejlig weekend i brandtomten…

—

Data om os alle er allevegne, og det er ikke ondt i sig selv. Det er faktisk meget hjælpsomt i mange tilfælde. Man slipper således for at fare vild takket være GPS-funktionen i bilen eller på smartphonen. Herligt, herligt. Prisen er, at der bliver lagret data om, hvor man befinder sig.

Problemet med data opstår især, når der etableres en forbindelse mellem dybt personlige og private informationer uden tilstrækkelig beskyttelse og en enorm skalering, der har kraften i sig til at udfordre både vores demokrati og vores frihedsrettigheder.

Det er det, der er ildevarslende med kombinationen af Facebook, Cambridge Analytica og Trump-kampagnen og den sag, der voksede sig stor før påske med adgangen til dybt personlige informationer om 50 millioner facebookbrugere som afsæt.

Sagens gennemslagskraft skyldes ikke alene de data, der uden godkendelse fra brugerne er flydt fra Facebook til Cambridge Analytica og brugt i kampagnen for at få Donald Trump valgt som USAs præsident. Det er selve den svimlende skala, der bidrager til sagens alvor. Det er når en techgigant opnår en nærmest monopollignende position på globalt plan, at brug og misbrug af brugernes data for alvor kan skabe rystelser.

Facebook har med 3,7 millioner brugere i Danmark en detailviden om os, der er uden for kategori. Det er faktisk ikke nogen nyhed: Det er grundlaget for Facebooks forretningsmodel. Nyheden er alene erkendelsen af problemets omfang, hvis data om så private omstændigheder som vores seksuelle orientering eller spisevaner kan udnyttes i så stor skala – også af folk med ureelle hensigter.

—

Men udfordringen med dybe data, der rækker langt ind i vores privatliv, kombineret med en gigantisk skala, er ikke isoleret til de store, globale private teknologigiganter.

Den findes også i forholdet mellem stat og borgere. Og gør det oftere og oftere og i stadigt voldsommere dimensioner, efterhånden som digitaliseringen og dermed opsamlingen af data bliver stadig mere komplet i den offentlige sektor.

Det er derfor, flere har udtrykt betænkeligheder ved rækkevidden af et af forslagene i regeringens nye ghettoplan. På overfladen virkede det ganske uskyldigt: ”Dataunderstøttet opsporing af udsatte børn ved at kommunerne får mulighed for at samkøre oplysninger”, var formuleringen i ghettoudspillet. Det lyder da meget godt, ikke?

Men da de mulige konkrete bestanddele i denne ”dataunderstøttede opsporing” begyndte at dukke op i medierne, blev det helt anderledes kontroversielt. Ikke alene ville kommunerne få mulighed for at samkøre alle tænkelige registre med data og oplysninger om borgerne. En ny databeskyttelseslov ville også give adgang til at gøre den slags uden politisk kontrol – med et administrativt pennestrøg.

Og så forlød det, at regeringen og børne- og socialminister Mai Mercado var inspireret af et kommunalt forsøg i Gladsaxe, hvor man har givet borgerne en slags pointsaldo alt efter deres færden og opførsel. Har man f.eks. husket at sende sit barn til tandlæge? Uønsket adfærd ud fra en centralt fastsat definition af dette ville derved få problemfamilier med sociale udfordringer til at blinke i systemerne.

Denne mulige totalovervågning af potentielt set alle landets familier fik det til at svimle. Også hos mig. Mai Mercado har forsøgt at mane til ro, og det står endnu ikke helt klart præcis hvilke overvågningsredskaber regeringen vil anvende i sin ”dataunderstøttede opsporing”. Men stærkt betænkeligt lyder det ud fra ethvert hensyn til borgernes ret til et privatliv.

—

Og tilmed underligt bekendt. Teknologimagasinet Wired kunne således i efteråret berette om det såkaldte ”sociale kreditsystem”, som det kommunistiske styre i Kina er i færd med at opbygge. Her vil alle borgere netop blive tildelt en pointscore efter, om de lever deres liv hensigtsmæssigt ud fra de statsligt fastsatte kriterier. Sker det ikke, kan man få sværere ved at optage lån, få et arbejde – og så videre. Altså en gigantisk overvågnings- og undertrykkelsesmaskine. Alt med afsæt i digitale data om borgerne.

Data er allevegne. Det er ikke nødvendigvis dårligt. Det hjælper os mange steder i hverdagen. Men det giver også magt til både techgiganter og stater på en måde, der kan true med at underminere den måde vores demokrati fungerer på – og de rettigheder vi har som borgere. Det er vi ved at lære på den hårde måde.

—

