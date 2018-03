50 år siden 1968: Verden er aldrig så simpel, som utopister vil bilde os ind

Det er 50 år siden 1968, og det er en løgn, at vi ikke kan mærke ’68 i dag. For de fleste af os er 1968 og dens kombination af ungdomsoprør, venstrefløjsparoler og kvindefrigørelse synligt overalt, hvor vi bevæger os i livet.

For eksempel er de fleste voksne kvinder nu på arbejdsmarkedet, det var de ikke før. I 1960 var kun omkring hver fjerde voksne, gifte kvinde udearbejdende. Det var en regulær samfundsrevolution at det ændrede sig, og trods udeståender med ligeløn, kvinder i ledelser og barsel var det et grundfjeld under samfundet og vores alles liv, som blev forvandlet på noget, der ligner en enkelt generation.

Ungdomsoprøret der indledtes med afsæt i de højere uddannelsesinstitutioner, først i Paris og siden mange andre steder, er også mærkbare i dag. Pædagogikken blev forvandlet, og når dit barn i dag måske sidder i et elevråd, er det et resultat af det syn på børn og unge og deres berettigede krav på medindflydelse på eget liv, som oprøret bar med sig.

Det blev båret med helt ud i familierne. Opdragelsen gik fra at være autoritær til at være inddragende. Nogle gange så inddragende, at den blev til curlingforældreskabets fejende koste.

—

Og venstrefløjsparolerne… Ja, vi slap på den ene side igen ud af 70ernes munkemarxistiske jerngreb, især på universiteterne, men egentlig også bredere i meningsdannelsen. På den anden side er der megen venstrefløjstænkning, der efter ’68 blev knæsat som fuldstændig mainstream uundgåelighed. Man diskuterer ikke længere, om velfærdsstaten er en god idé. Man diskuterer i stedet, om den skal vokse med 0,5 eller 0,8 procent om året.

Den socialstat, der ikke mindst blev udbygget med vedtagelsen af bistandsloven i 1976, har politikerne siden kæmpet hårdt for at håndtere. Fra 80erne og frem begyndte et langt, intensivt og besværligt reformarbejde, der viste sig helt nødvendigt, fordi den universelle velfærdsmodel ikke virkede helt efter teorierne på den venstrefløj, på hvis visioner den dybest set bygger.

Trods reformer er velfærdsstaten dog i alt væsentlig kun vokset i størrelse gennem årene, hvilket om ikke andet understreger dens potentielle tøjlesløshed, hvis den ikke holdes i stramme snore. Bundlinjen er, at den danske samfundsmodel i dag er funderet på venstrefløjspolitisk tankegods. Det er vanskeligt at konkludere andet med et skattetryk på cirka 45 procent og årlige offentlige udgifter på den dyre side af de 1.000 milliarder kroner.

Med tanke på alle de venstrefløjsstemmer, der nu i 10-20 år med himmelvendte øjne har advaret mod den såkaldte neoliberalismes konkurrence- og minimalstat, da må man sige, at det er noget af en maksimal minimalstat, der er kommet ud af anstrengelserne…

—

På tværs af alt dette var der en kulturel dimension ved 1968, som man ikke skal glemme. Der blev løsnet for mange tøjler i omgangen mellem mennesker. Når du i dag siger du til din chef, og når jeg skriver du i denne klumme, er det et resultat af den mentale og kulturelle frigørelse, der var en del af 1968.

Det samme gælder sceneriet, hvis du ved en grusom fejl skulle forvilde dig ind på en dansk provinsbygågade en tilfældig fredag aften. De flaskesvingende, spritstive og i fuld offentlighed seksuelt opstemte ungersvende- og piger og deres brækklatter på hvert gadehjørne er også et resultat af 1968. Man gav slip på mange former og begrænsninger, og undervejs opstod en vis… formløshed. Det er vist ikke for meget sagt.

Hvilket vel også er et afsæt til den eftertanke, 1968 kalder på. Og har gjort det i nogle årtier nu, det er ikke nogen nyhed.

—

Meget af det der kom ud af ’68, ville de færreste moderne mennesker ved deres fulde fem drømme om at rulle tilbage. Kvinderne skal ikke tilbage til kødgryderne – lige så lidt som spanskrøret skal genindføres og ethvert spor af velfærdsstaten udraderes. Dét ville være minoritetssynspunkter i 2018, må man sige, og derfor er virkningen af ’68 varig. Det er et år, der ikke går væk igen.

På den anden side må der være plads til at gøre sig klart, hvad konsekvenserne er, hvis familiestrukturer imploderer og børn institutionaliseres fra tidlig morgen til aften fra de er seks måneder til de er på den anden side af 20 år.

Det må være i orden at definere grænserne for reformpædagogisk inddragelse, ansvar for egen læring og antiautoritær opdragelse. Hvad man også i de seneste årtier i tiltagende grad har forsøgt, både i skolerne og i debatten om forældreskabet og opdragelsen. Grænseløsheden har sine grænser.

Man må kunne tage et fundamentalt opgør med velfærdsstatens skyggesider: Afhængigheden af offentlige ydelser, mangelen på tilskyndelse til at arbejde og bidrage og det økonomisk bundløse hul, velfærden risikerer at skabe, hvis ikke der sættes tilstrækkelige grænser for den.

Og det må være muligt at tage livtag med bagsiderne af den kulturelle frigørelse. Det er muligvis det, #metoo er i færd med at gøre – ligesom tilfældet er med opgøret med misbrug af børn på danske filmproduktioner og den tålsomhed over for pædofili, der sine steder blev et vrangbillede på den seksuelle frigørelse.

—

Det frie menneske er et gode og en evindelig bestræbelse, men kun hvis mennesket i sin jagt på selvrealisering og personlig behovstilfredstillelse ikke gør skade på andre. Sker det, er friheden for dyrt købt.

1968 er overalt, hvor vi færdes i 2018. Det er ikke til diskussion. Til gengæld var det langt fra alt, 1968 skabte, der endte i idel hippielykke. Det har vi brugt 50 år på at finde ud af, til tider på brutaleste vis: Verden er aldrig så simpel, som utopister af enhver art ustandseligt vil bilde os ind den er.

—

