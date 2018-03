Putin spiser eftersnakkere som Marie Krarup til morgenmad

Man må sige at Marie Krarup kan noget med timing. Ufrivillig timing

26. februar udsendte hun bogen ”Ny Kold Krig” om Rusland og Vesten – og Vestens billede af Rusland. En bog der i øvrigt har fået pæne anmeldelser, fordi den giver plads til flere synspunkter om Rusland.

Samme dag var Marie Krarup arrangør af konference på Christiansborg, og hun har bygget en facebookside med en stribe videoer, hvor hun leverer en haglbyge af udsagn om Rusland, der pænt sagt ikke flugter med de fleste danske politikeres holdninger.

I videoerne påstår Marie Krarup blandt andet, at Rusland ikke længere agerer ekspansivt. Hun siger, at russerne ”godt kan lide et autoritært regime”, og at det er tydeligt, at russerne er tilfredse med deres samfundssystem. Hun anklager mange i Vesten og i Danmark for at have et ”falsk fjendebillede” af Rusland og betoner, at Rusland ikke er en trussel mod Vesten. Faktisk er det snarere os i Vesten, der truer freden, lyder det fra Marie Krarup i en af videoerne:

”Det er farligt, hvis vi bliver ved med at sige, at Rusland har en ekspansiv strategi om at udvide deres territorium og undergrave de vestlige demokratier, hvis de ikke har det. (…) . Så risikerer vi at true russerne, som så kan misforstå os yderligere, og dermed bygge op til at forsvare sig imod os. Så har vi gang i en misforståelsesspiral, der kan ende i et brag.”

Med andre ord placeres ansvaret for det, Marie Krarup selv definerer som en ny kold krig, hos os selv – ikke hos russerne.

Det er et synspunkt der ligner noget, man har hørt før.

—

Men først mere om timingen, som Marie Krarup er lykkedes med bedre (eller værre) end hun givetvis havde forestillet sig.

For kun få dage efter hendes bogs udkomst blev den forhenværende russiske spion Sergej Skripal og hans datter Julia forgiftet i den britiske by Salisbury med en nervegas udviklet i Rusland. De to befinder sig stadig i kritisk tilstand på et hospital. En politibetjent, der tilså dem, da de pludselig sad livløse på en bænk, har også været alvorligt syg, og et antal mennesker og flere lokationer i den britiske by har været undersøgt for spor af den alvorlige nervegift.

Sagen har ført til den alvorligste diplomatiske krise mellem et vestligt land og Rusland i længere tid. Den britiske premierminister Theresa May konstaterede forleden, at alt peger på et russisk ansvar for giftangrebet, og Storbritannien besluttede på den baggrund at udvise 23 russiske diplomater.

Giftangrebet skete ikke mange dage efter, at præsident Vladimir Putin holdt en meget omtalt præsentation, hvor han brystede sig af, at Rusland har udviklet et nyt interkontinentalt atomvåben, der ikke kan stoppes af missilskjold – og som dermed udgør en konkret trussel også for USA.

Derudover timede Marie Krarup sin bogudgivelse smukt til opløbet i en russisk præsidentkampagne, hvor Putins værste politiske rival ikke fik lov til at stille op, hvor der har været et rungende fravær af en reel demokratisk debat, og hvor resultatet derfor er givet på forhånd: Putin vinder.

—

Man har lov til at mene, hvad man vil om Rusland. Og om, hvordan vi i Vesten bedst forholder os til Putins Rusland. Marie Krarup har også lov at mene, hvad hun vil. Men hendes åbenlyse eftergivenhedskurs over for det autoritære styre i Moskva er og bliver besynderlig og betænkelig.

Det er den dels på grund af den virkelighed, den tager afsæt i. Det står fast, at Rusland annekterede Krim og har ageret aggressivt i det østlige Ukraine. Det står fast, at der i Ruslands nærområde, ikke mindst i Baltikum, er voldsom nervøsitet over, hvad Rusland kan finde på som et muligt næste skridt. Det står fast, at Rusland på forskellig vis forsøgte at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016 via splidsående desinformation og hackingen af Det Demokratiske Parti. Det står fast, at Putin i praksis har indført et russisk enmandsdemokrati med voldsom undertrykkelse af det, der opfattes som afvigere – både holdningsmæssigt og på anden vis. Det er således slemt at være homoseksuel i Rusland i disse år. Det står fast, at Rusland i Syrien-krigen har handlet dybt problematisk i en alliance med det repressive, voldelige Assad-regime.

—

Alt dette ser Marie Krarup i betydelig grad igennem fingre med, åbenbart fordi hun betragter Rusland som en allieret i kampen mod politisk islam. Det er muligt, at det kan være sådan, men det er livsfarligt at anskue alt i verden gennem en så endimensionel prisme. Politisk islam er en alvorlig udfordring og fare.

Men der er også andre udfordringer og farer i verden. Rusland er en af dem, som det også fremgår af den risikovurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, Marie Krarup citerer i en af sine videoer. Her hæfter hun sig ved FEs konklusion om, at Rusland næppe vil foretage et direkte militært angreb på Vesten. Men det vil være synd at sige, at risikovurderingen frikender Rusland som en alvorlig udfordring for Danmarks og Vestens sikkerhed.

Jeg synes, Marie Krarup på bekymrende vis i sin tilgang til Rusland minder om de venstrefløjsere, der i 70erne bagatelliserede forholdene i Sovjetunionen og hellere så appeasement, atomvåbenfri zoner og fodnoter end en reel stærk front mod den kommunisme, man nok havde svært ved helt at omfavne Sovjet-style. Men som man omvendt heller ikke brød sig om helt og aldeles at afvise.

Derved bliver hendes tilgang til Putins Rusland ikke alene tilsvarende apologetisk. Den tager også grusomt fejl i forhold til, hvordan man bedst møder et Rusland og en præsident, der kun taler magtens sprog, kun forstår magtens sprog og kun er i stand til at bøje af for magtens sprog.

Eftersnakkere, derimod, spiser man til morgenmad.

—

