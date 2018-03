Trods truende strejker og lockout: Her er en hyldest til den danske model

Jeg har prøvet den danske model på egen krop. I Forligsen – forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads 5 – efter et forhandlingssammenbrud. Det er i det ydre en smuk, hvid bygning. Indvendigt er forholdene mindre inviterende. Vi blev placeret på nogle benhårde træstole i små rum langs en rungende gang, der mere ledte tanken hen på en afretningsanstalt end på en ærværdig samfundsinstitution.

Nogle gange må man knap forlade bygningen, mens forligsmanden arbejder på at finde ud af, om der kan findes et grundlag for en aftale. Det kan tage timer og dage. Det må have været en sand pinsel før smartphonens tid. Jeg kunne i det mindste fordrive tiden med blandt andet at spille lotto. Vandt for øvrigt 25 kroner.

Det endte også med et forlig.

—

Jeg holder meget af den danske model, og det bør du også gøre. Det er måske et løjerligt tidspunkt at skrive det på, eftersom de næste uger kan blive ret besværlige – som følge af modellen, hvis det da ikke lykkes for forligsmanden at få parterne på træstolene i de små, kolde rum forliget.

Togtrafikken kan blive standset. Undervisningen på gymnasier og folkeskoler kan blive afbrudt.

Børnehaver vil lukke. Statsadministrationen og kommunerne være delvist lammede. Det er virkelig træls, og hver især har vi sikkert nogen, vi bebrejder miseren: Arbejdstagerne eller arbejdsgiverne. Du mener noget om det, jeg mener noget om det. Sådan er det.

Ikke desto mindre er det netop nu på sin plads at hylde den danske model. Den kan noget, som vi ellers er blevet umanerligt meget dårligere til i et samfund som det danske

—

Det smukke ved den danske model er, at den bygger på en grundfæstet tillid til, at mennesker er ansvarlige voksne, der er i stand til at finde ud af tingene selv, uden at alt skal være detailstyret af lovgivning eller anden kontrol. Med andre ord er det civilsamfundet i funktion: Vi tror i Danmark på, at arbejdsgivere og arbejdstagere i de fleste tilfælde magter indbyrdes at aftale, hvordan forholdene skal være på landets arbejdspladser, uden at andre – herunder statsmagten – skal blande sig unødigt i det.

Jeg ved, ovenstående beskrivelse er en idyllisering. For naturligvis er der haglbyger af lovgivning om forholdene på de danske arbejdspladser. Tænk blot på arbejdsmiljølovgivningen.

Men ikke desto mindre: Den danske model er noget andet. Den udgør en væsentlig del af den danske samfundsmodel, som er undtaget snærende politisk kontrol. Arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, der repræsenterer parterne på arbejdsmarkedet, mødes med nogle års mellemrum og fornyr de overenskomster, der regulerer forholdene – herunder lønnen – i de danske virksomheder og i de offentlige institutioner.

I en tid, hvor der ellers på mange områder ikke længere synes at være grænser for politik, hvor lysten til at regulere menneskelivet langt ind i privatsfæren vokser for hvert år, der går, er den danske model derfor en befriende undtagelse: Princippet er frit og decentralt. Man finder ud af det med hinanden.

—

Men er det nu sådan i virkeligheden?, vil kritikere spørge. I de senere år er tvivlen særligt vokset i forhold til overenskomsterne på det offentlige område. Ikke mindst mistanken om, at der foregik en nøje politisk håndstyring mellem regeringen og KL før og under lærerkonflikten, der endte med lockouten og et lovindgreb i foråret 2013, har fået flere til at tegne et billede af en dansk model, der i offentligt regi er kørt af sporet.

Som om overenskomstforhandlinger som dem, der netop er brudt sammen og derfor sendt i Forligsen, reelt er et stort skuespil med fagforeningerne på den ene side stillet over for et magtpolitisk kompleks på den anden side bestående af arbejdsgivere, der også er politikere og derfor indtager en dobbeltrolle: Først sikrer man et forhandlingssammenbrud. Derefter griber arbejdsgiversiden reelt set selv ind og standser konflikten igen med loven i hånd.

Det kan være besnærende at tro sådan, særligt i en lurende konfliktsituation som nu, hvor stemningen er anspændt. Men inden de vildeste konspirationsteorier ophøjes til sandhed, må forbeholdene ind:

—

For det første har politikerne gennem tiden også grebet ind og stoppet adskillige konflikter på det private arbejdsmarked. Ganske vist er de fleste af den typer konflikter og indgreb foregået på det offentlige område de seneste år, men mange husker vel eksempelvis den såkaldte gærstrejke i 1998, da der var strejke på LO-området, og desperation voksede, da landets butikker hurtigt løb tør for gær. Den S-ledede Nyrup-regering greb ind og stoppede konflikten.

For det andet er det ofte sådan, at det er det tidligere fremsatte mæglingsforslag, der ophøjes til lov. Normalen er altså ikke, at arbejdsgiversiden på det offentlige område blot magtfuldkomment gennemtrumfer sit eget afviste krav med loven i hånd.

For det tredje skylder de, der nu påstår, at den danske aftalemodel på det offentlige område reelt ikke eksisterer længere, at foreslå, hvad man i givet fald burde sætte i stedet.

—

Sandheden er, at det eneste reelle alternativ vil være en langt mere direkte politisk styring af løn- og arbejdsforhold i Danmark, ikke mindst på de offentlige arbejdspladser.

Det ville være stærkt ulykkeligt. Især fordi princippet om frihed og decentralt ansvar i et civilsamfund bestående af ansvarlige mennesker rent faktisk er så smukt. Det er en kerne i den danske model. Med følger så også risikoen for uro og konflikt, når overenskomster skal fornyes.

Den slags besvær, rod og kaos står vi så muligvis over for nu. Til gengæld er der som oftest ro og stabilitet på det danske arbejdsmarked derudover. Derfor er risikoen for konflikt så rigeligt prisen værd. Tænk over det, hvis det nu ender i strejke og storlockout.

