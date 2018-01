Trump: En skidtknægt med en vis politisk succes

Jeg har læst Michael Wolffs bog ”Fire & Fury” om Donald Trumps White House, og bogen er som jungletrommerne lyder om den: Underholdende, smækfyldt med saftige og groteske anekdoter – og notorisk løs i kanten. Man ved sjældent fra hvem oplysningerne kommer, og jo slibrigere de er, desto mere utydelig føles afsenderen.

Bogen står ikke distancen som dokumentation. Den er en forfatters følelse af, hvad der er rigtigt og forkert i det kaos, der har hersket internt i Trump-administrationen fra starten, og da Michael Wolff har været overalt i medierne i forbindelse med bogens udkomst, kender vi hans følelser for Trump: Han finder ikke, Donald Trump er egnet til at være De Forenede Staters præsident.

—

Hvilket man jo har lov at mene. Der er bestemt tidspunkter – af og til smerteligt langtrukne tidspunkter – siden Trump blev svoret ind foran Kongressen i Washington D.C. for præcis et år siden, hvor jeg har tænkt det samme.

Problemet er imidlertid, at perceptionerne om Trump for længst skygger for en reel diskussion af hans præsidentskab. Det er Michael Wolffs bog et illustrativt eksempel på. Den er skruet sammen, så man ikke har indtryk af, at han på noget tidspunkt har tiltroet Trump en chance.

En udfordring er, at man i debatten om Trump ofte taler og skriver om forskellige ting, vildt strittende dimensioner af præsidentskabet, der jo sandt at sige er ulig noget andet, verden har set i moderne tid i en vestlig stormagt.

—

Taler vi f.eks. iskoldt sagligt om Trump-administrationens politiske initiativer på væsentlige områder, da er billedet her efter år 1 bedre end frygtet. Der er således ikke noget der tyder på, at Trump bliver præsidenten, der vælter den eksisterende verdensorden og får Vestens moderne, liberale demokratier til at skælve i hobetal. For et år siden frygtede man, at Trump ville lave en ”deal” med Putin. Det er ikke sket. Tværtimod er forholdet mellem USA og Rusland køligere end længe. Og det lykkedes Trump at udnytte tvivlen om, hvad der ville ske, til at få flere NATO-lande til at sætte retning mod et anstændigt forsvarsbudget.

Fra en borgerlig synsvinkel var den skattereform, Trump fik igennem før jul (i modsætning til en vis anden os nærtstående regering) på lange stræk glimrende og vil understøtte den vækst og fremgang, USA har oplevet gennem 2017. Den er ikke alene Trumps fortjeneste, men naturligvis kan han profitere af den.

Trump-regeringens fummelfingrede angreb på Obamas sundhedsreform er et område, det er svært at bedømme fra Europa. I USA har man en anden kultur omkring individets versus statens ansvar, end vi kender. Der er virkelig mange amerikanere, for hvem tanken om universelle sundhedsordninger er en direkte torpedo mod deres inderste selvforståelse. Og immigrationen? Retorikken er ikke altid rar. Metoderne heller ikke. Muren mod Mexico lyder mere og mere som et fata morgana i ørkenen. Men på de lange linjer er Trump-administrationen vel blot i gang med at indfase en tilgang til immigration, vi længe har kendt i Europa?

—

Derimod var det trist, at Trump trak USA ud af den globale klimaaftale. I det hele taget er hans holdning til internationale aftaler temmelig primitiv, så simplificeret som sloganet Amerika First. På den globale scene er vejen til fremgang ikke bare alles kamp mod alle. Det er dum anti-globalisme. Trump-regeringen har taget skridt i forhold til miljø og råstofudvinding i USA, der virker kulsort reaktionære. Hans reaktion på raceurolighederne i Charlottesville var dybt betænkelig.

Og så har Trump udvist en foragt for bærende samfundsinstitutioner, hvoriblandt medierne kun udgør en mindre delmængde, der ganske enkelt er rystende at overvære. På den måde kan man godt være bekymret dybt ind i sin demokratiske sjæl.

—

Hvilket bygger bro til den anden side af Trump. Den som får én til at tænke, om manden er moden til embedet. Jeg er vokset op med klare værdier om, at man skal opføre sig ordentligt. Præsident Donald Trump opfører sig ofte ikke ordentligt. Dels er han nok bare sådan – lidt af en bully. Dels opdagede han under præsidentvalgkampen, at det virkede. For hver en forskrækket shitstorm, der rejste sig over hans uhyrlige tweets eller ramsaltede, mistillidsskabende, splittende og aggressive taler, fik han blot mere opmærksomhed, flere følgere og større tilstrømning til sine rallys. Derved sender han et uhyggeligt signal til en hel verden om, at det betaler sig at være et dumt svin.

For mig var der én afgørende begivenhed, som ledte mig til at konkludere, at Donald Trump er en skidtknægt. Det var da Trump, der selv undgik krigstjeneste takket være en lægeerklæring om en hælspore, bedyrede at John McCain slet ikke er en krigshelt, eftersom han blev taget til fange under Vietnamkrigen. John McCain sad fængslet i Nordvietnam i mere end fem år og blev udsat for tortur. Imens var Trump i fuld gang med sit high society-liv på Manhattan. Blandt talrige konkurrenter er dét udfald stadig Trumps mest foragtelige. Hvor dybt kan man synke?

—

Så er der Russiagate. Vi ved endnu ikke om eller i hvilket omfang, Trumps kampagne samarbejdede med russerne før indsættelsen for et år siden. Men vi ved, at russerne systematisk blandede sig i præsidentvalget 2016, blandt andet via hackingen af Det Demokratiske Parti. Flere rapporter har afdækket, at Putins Rusland agerede med to formål: For at forhindre Hillary Clinton i at blive USAs præsident. Og for at skubbe til en destabilisering af det amerikanske demokrati. Uanset om der fra Trump-kampagnens side var forsæt til at medvirke eller ej, kan man desværre fortsat frygte, at den russiske præsident til sidst vil nå begge sine mål.

—

