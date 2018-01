Henrik Sass Larsens mærkelige konfrontationsbegær

Et par eksempler:

—

SASS-PÅSTAND: “Mit hovedbudskab i interviewet er, at den klassiske politiske reportage stort set er udgået af det journalistiske repertoire og er blevet erstattet af kommentage og stadig mere konfrontatorisk journalistik.”

Det er rigtigt, at der er kommet mere kommentariat og muligvis også konfrontatorisk journalistik. Men det er ganske enkelt løgn, at den klassiske politiske reportage stort set er udgået af det journalistiske repertoire. Det passer simpelthen ikke. Eller for at sige det endnu klarere: Det er løgn. Det vil være åbenlyst for enhver blot perifer læser af en af de tre klassiske morgenaviser Berlingske, Politiken og Jyllands-Posten eller nicheaviser som Børsen, Kristeligt Dagblad og Information.

—

SASS-PÅSTAND: “Berlingskes leder funderer over, om det er inspireret af Trump at sige sådan. En noget vild sammenligning, skulle jeg mene.”

Jf. ovenfor: Nej, det er det desværre åbenbart ikke. Sass Larsen gør sig skyldig i samme omgang med sandheden på næsten samme konfrontatoriske vis, som når Trump i tide og utide råber fake news!, mens han selv strør om sig med falske påstande.

—

SASS-PÅSTAND: “Rundt om reageres der med høj aggressivitet og raseri over mine konstateringer. Uniformt hyler pressen som stukne grise og råber op om Trump og ytringsfrihed, og salver sig selv i kollegial selvfedme.”

Det er også forkert. Usandt. Tværtimod var der mange medier, redaktører og journalister, som anerkendte, at Henrik Sass Larsen substantielt havde nogle pointer – men at han drog en trist konsekvens. Det var faktisk hovedsporet i mediereaktionerne på Sass’ udmelding. Se f.eks. her i TV2s Presselogen fra i søndags (kræver abonnement på TV2 Play). Igen fortsætter Henrik Sass Larsen konfrontationerne uden afsæt i en reel virkelighed.

—

SASS-PÅSTAND: “Berlingskes leder er i sig selv et studie i foragt og fornærmethed, selvom man sniger en sætning ind om, at man gerne lytter til kritik.”

Lederen er her.

Igen forvansker Sass ganske alvorligt. Lederens budskab er, at der findes nogle af de tendenser i medierne, som Sass peger på, men at det langt fra er det fulde billede. Og den peger også på nogle af årsagerne til, at f.eks. kommentariatet er vokset så meget i takt med, at partierne har opbygget store spin-apparater. Og så opfordrer den fælles respekt for og accept af hinandens vilkår medier og politikere imellem som et afsæt til at komme videre. Man kan konstatere, at Sass åbenbart vil en anden vej.

—

SASS-PÅSTAND: “Da pressen tirsdag efter statsministerens spørgetime havde lejlighed til at interviewe Socialdemokratiets formand, hvad spurgte man så om? Var det udspillet om bekæmpelse af parallelsamfund, vi samme dag havde fremlagt sammen med SF? Var det regeringens forslag om ændrede regler for familiesammenføring? Nej. Hovedinteressen gik på et forkert lagkagediagram i en i øvrigt korrekt video om, at utrygheden er steget i Danmark.”

Socialdemokratiets og SFs udspil om parallelsamfund kunne man samme morgen finde på forsiden af Berlingske og over et opslag inde i avisen med fakta om udspillets indhold og et uddybet interview med S-formand Mette Frederiksen, hvor hun får god plads til at fremlægge de to partiers tanker på området. Kan Sass ikke selv se, hvor skinger han på den baggrund lyder i sin helt generaliserede kritik af medierne?

Det er faktisk den helt normale modus i medier som Berlingske, at politikerne får mulighed for at uddybe deres dagsorden. Som det var tilfældet i sidste uge, da Socialdemokratiets Nick Hækkerup på vegne af partiet krævede nyvalg efter skatte- og udlændingesammenbruddet i blå blok. Her gav Berlingske blandt andet Hækkerup mulighed for helt åbent at tegne op, på hvilke områder S udover mere velfærd og noget med erhvervsskoler substantielt ville adskille sig fra Venstre i en valgkamp. Det lød sådan her:

“SPØRGSMÅL: Kan du pege på andre områder, hvor jeres politik vil være forskellig fra Venstre?

»Så synes jeg, at du skal tage fat i vores analyse- og informationsafdeling, for de sidder med et katalog om, hvad det er, vi vil gøre,« svarede Nick Hækkerup.

SPØRGSMÅL: Kan jeg spørge dig om, hvad der står i den plan?

»Nej. Frem for at jeg skal liste det hele op for dig, kan du få den liste.«

SPØRGSMÅL: Kan du pege på enkelte områder?

»Det har jeg lige gjort. Det handler om rækkefølgen. Velfærd før skattelettelser.«

SPØRGSMÅL: Så du vil ikke uddybe nærmere om, hvad der vil være jeres politik?

»Det er meget mere hensigtsmæssigt for os begge to, hvis du gerne præcist vil skrive, hvilke initiativer vi har, at du så tager fat i vores informations- og analyseafdeling og får oversigten.«

Berlingske har ringet til Socialdemokratiets presseafdeling, der henviser til Socialdemokratiets 2025-plan, som du kan læse her. (link i artiklen)

Desuden henviser partiet til sin hjemmeside, hvor Socialdemokratiets politik er beskrevet.”

—

SASS-PÅSTAND: “Pressens omerta om egen suverænitet og nul-kritik er desværre den herskende tilstand. Det burde I måske gøre noget ved.”

Det må Sass jo hjertens gerne mene. I givet fald må man så konstatere, at det er gensidigt: Henrik Sass Larsen virker ærlig talt samlet set efter dette indlæg som prototypen på en skallesmækkende mimose.

Dem er der sikkert mange af både blandt politikere og mediefolk. Et bud er imidlertid, at det ikke er dem, der bringer de to stande ud af den herskende tillidskrise.