Sænk skatten – og få flere til at elske at betale skat

Dér stod han, erhvervsmanden Lars Larsen, manden bag Jysk, kendt som Dyne-Larsen. Han havde netop modtaget Den Berlingske Fonds hæderspris 2018, og det var godt nok fortjent. Så leverede han ugens bedste citat:

”Jeg elsker at betale skat!”, udbrød Lars Larsen, Danmarks tredjerigeste. ”Jo mere, jo bedre. For så bidrager jeg til det danske samfund. Og så har jeg altid lært, at hvis man betaler meget i skat, så er det fordi man tjener mange penge!”

Bedre kan man vel ikke beskrive sammenhængen mellem velstand og velfærd. Og bedre kan man næppe udfordre den opfattelse, at velstand alene er lig med en bjærgsom egoisme, der ikke kommer fællesskabet til gode.

Det er så hvinende forkert som noget. Hvis der ikke var folk, som havde lyst til og var i stand til at tjene mange penge, tage initiativ, sætte i værk og lede og organisere værdiskabelsen i samfundet, så var der ikke noget at dele for fællesskabet.

—

Det er samtidig rigtigt, at denne værdiskabelse drager fordel af fællesskabet. Af det velfærdssamfund, der sørger for at bygge veje, undervise i skoler og helbrede syge medarbejdere. Med mere. Det er blandt andet derfor, mange som Lars Larsen er glade for at bidrage til det over skatten, herunder velstående folk fra erhvervstoppen. De ved, at de får noget igen, som gør det lettere og mere smertefrit for dem at skabe endnu mere værdi.

Til sig selv. Og til samfundet.

Når den virker optimalt, er det en meget smuk symbiose. Et ægte udtryk for sammenhængskraft. Der behøver ikke være nogen modsætning mellem det enkelte individs, den enkelte borgers jagt på egen lykke og velstand og et samfundsfællesskabs evne til at tage sig af sig og sine, herunder børn, syge, gamle, socialt svagt stillede og folk, der midlertidigt er kommet i uføre.

—

Tværtimod. De to ting kan være hinandens forudsætninger. At opstille dem som modsætninger er ikke alene udtryk for politisk og intellektuel fattigdom. Det er også en snorlige vej til konkret fattigdom…

Det hele handler om de ”balancer”, som statsminister Lars Løkke Rasmussen i tide og utide er begyndt at tale om i allehånde sammenhænge. I lande, hvor der ikke er nogen som helst styr på skatteinddrivningen, tipper balancen til skade for den fælles velfærd. Men det kan også tippe til den anden side. I lande, hvor borgere og erhvervsliv brandbeskattes, rammer det væksten og skabelsen af velstand og værdier, og det er også til skade for den fælles velfærd.

—

Man kan roligt slå fast, at vi ikke har det første problem i Danmark. Til gengæld har vi det sidste.

Danmark er det OECD-land, der har det højeste skattetryk. Vi stikker med andre ord ud, og mange borgere kender det fra sig selv. Fra deres egen hverdag. Tænk det blot lige igennem: Måske tjener du en pæn løn, måske mindre. Uanset hvad betaler du en markant og progressiv indkomstskat, og hvis du kommer op i topskatteniveauet, bliver værdien af at tjene endnu mere efterhånden relativt beskeden. Fællesskabet tager det meste. I 2017 havde en topskatteyder ifølge Cepos en marginalskatteprocent på 55,8 procent. Tilbage af de sidste 100 tjente kroner er der med andre ord 44 kroner til én selv.

Men dermed er man jo langt fra færdig med at være beskattet. Når man derefter køber ind i supermarkedet eller i detailhandlen, er der lagt 25 procent moms på varerne. Bor man i en ejerbolig, betaler man såvel ejendomsskat som i mange tilfælde grundskyld. Forbruger man vand, el og varme er der lagt heftige afgifter på, og køber man en bil, betaler man stadig en tårnhøj registreringsafgift trods de seneste sæsoners reformer. Og så har man endnu ikke købt sin første liter benzin…

Og sådan kan man blive ved, selv om regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale her i efteråret nedsatte afgiften på nødder, te og regnfrakker.

—

Instinktet på venstrefløjen er at beskatte sig til mere velfærd. Men på et tidspunkt bliver den metode kontraproduktiv. Den virker simpelthen ikke længere. Uanset at man hæver skatten, forvandler den sig ikke til mere velfærd. Tilbage er kun en symbolsk misundelsesskat, og sådan en er man naturligvis velkommen til at begejstres ved. Men det udtrykker dybest set et fordærvet forhold mellem borger og stat.

Tværtimod kan det give velfærd at sætte skatten ned. Selv om flere skattereformer over adskillige år har sænket blandt andet topskatten og fjernet mellemskatten, bidrog den rigeste procent af befolkningen i 2015 med den højeste skatteandel i 25 år – 9,7 procent af samtlige skatter og afgifter, svarende til lønnen til cirka 120.000 offentligt ansat. Ved at sætte skatteprocenten ned for de rigeste, fik man altså flere penge ind i skat fra de selvsamme rigeste.

—

Når regeringen og Dansk Folkeparti her efter nytår skal genstarte de forhandlinger om skat og udlændinge, der gik juleknas i for kun et par uger siden, burde Dansk Folkeparti huske lidt på dette. Valget mellem skat og velfærd er et falsum. Det burde valget mellem udlændingestramninger og skattelettelser egentlig også være.

I stedet kunne man bruge lejligheden til at udtænke et politisk ”lex Lars Larsen”. Dyne-Larsen går for at være en snusfornuftig type, og som sådan vil DFerne vist også kendes. Hvis man nu sænker skatterne mere, kommer flere formentlig til at se på sagerne som Larsen. Flere ville elske at tjene mere. Og flere ville samtidig elske at betale deres skatter. Til gavn for fællesskabet. Til gavn for velfærden.

—

